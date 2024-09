Justin Timberlake dará en Sevilla el único concierto en España de su gira: fecha y entradas

Justin Timberlake es la primera confirmación para la edición de 2025 de Icónica Santas Lucía Sevilla Fest, que ha anunciado la presencia del artista en la capital andaluza el próximo 30 de mayo de 2025 para ofrecer el único concierto en España de su gira mundial.

En un comunicado, ha indicado que, tras 20 años sin pisar suelo español, la cita será una oportunidad única para verle en vivo en la V edición de este festival, cuyas entradas se pondrán a la venta el próximo jueves a través de su página web oficial.

Los fans de Timberlake podrán escuchar sus grandes éxitos junto con las canciones de su último álbum Everything I Thought It Was, el sexto de su carrera en solitario, ya disponible en todas las plataformas.

Productor discográfico, compositor y actor, Justin Timberlake es un artista polifacético conocido mundialmente, y a lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo y otros 70 millones de discos como vocalista principal de NSYNC.

Ha ganado diez premios Grammy en los géneros pop, dance y R&B, incluidos sus exitosos álbumes en solitario Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds y su álbum debut en solitario, Justified, así como sus colaboraciones con Jay-Z.

Se encuentra actualmente en su gira mundial The Forget Tomorrow Tour,que abarca más de 50 ciudades en su regreso al escenario mundial después de 5 años.

Con esta primera confirmación internacional de Justin Timberlake para el 30 de mayo, Icónica Santa Lucía Sevilla Fest comienza a configurar su calendario 2025, el año de su V Aniversario, en el que volverá a tener como sede la Plaza de España de Sevilla.