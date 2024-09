Justin Timberlake habla sobre su detención por conducir ebrio

Justin Timberlake ha estado disfrutando durante todo 2024 de The Forget Tomorrow World Tour, la gira en la que repasa algunos de los grandes hits de su carrera en solitario, y coqueteando con la idea de la vuelta de *NSYNC, la boy-band en la que despuntó al comienzo de su trayectoria musical.

Grandes noticias para sus fans que casi se fueron al traste el pasado mes de junio, cuando fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de saltarse una señal de tráfico, con la rápida filtración de la imagen de la detención.

Una infracción que, además, pasará a la historia por la funesta frase que, según han apuntado diferentes medios en Estados Unidos, le profirió al agente encargado de darle el alto: “Esto va a arruinar la gira”. Sin embargo, el joven policía ni siquiera sabía quién era Justin Timberlake.

Tras meses en los que el silencio al respecto ha sido la norma seguida tanto por el autor de Mirrors , por fin ha ofrecido sus primeras declaraciones al respecto tras salir del juicio en el que se ha declarado culpable de conducir en estado de ebriedad.

Timberlake ha reconocido en sede judicial que se había tomado “un martini” y ha sido condenado a pagar una multa de 500 dólares con un recargo de 260 dólares y realizar 25 horas de servicio comunitario en la organización sin ánimo de lucro que elija. Además, también ha visto cómo se le ha retirado su permiso de conducir durante 90 días.

“Aunque solo hayas tomado una copa, no te pongas al volante. Hay muchas alternativas. Llama a un amigo. Toma un Uber. Hay muchas aplicaciones de transporte. Toma un taxi. Yo he cometido este error y espero que cualquiera que esté viendo y escuchando esto pueda aprender de este error, yo desde luego lo he hecho”, ha declarado ante los medios que se han congregado, animando a no cometer los mismos errores que él.