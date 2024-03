Justin Timberlake reúne en directo a NSYNC más de diez años después

Estamos en una época en la que cada vez es más habitual que las nuevas producciones echen un vistazo al pasado, y no solo en Hollywood. En este contexto cultural, parece que NSYNC estuviera tanteando el terreno para la vuelta de la exboy-band al estudio y los escenarios.

Hace apenas unos días Justin Timberlake revelaba en su perfil oficial de TikTok, con una técnica realmente curiosa, que volvía a juntar a la banda para grabar una canción llamada Paradise, perteneciente a su próximo álbum de estudio Everything I Thought It Was.

Una noticia con la que sus fans, tanto los que prefieren su vertiente en solitario como quienes le siguen desde los tiempos en los que era integrante de la formación, veían cumplido uno de sus grandes deseos desde hace más de una década.

Se trataba del segundo acercamiento del grupo tras haber colaborado en la banda sonora de la película de animación Trolls 3 con Better Place, un tema que gozó de una gran acogida.

Pues bien, el último episodio de este remember nostálgico ha tenido lugar en Los Ángeles, donde Justin Timberlake ha tenido a bien subir a sus compañeros al escenario para cantar uno de los temas más icónicos de NSYNC: Its Gonna Be Me.

A juzgar por las imágenes, el track sigue muy vivo en la memoria de los fans, que han enloquecido viendo otra vez juntos a uno de los grupos más populares de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Además, también han mostrado cómo suena Paradise, el mencionado último tema conjunto, en directo. Sentados sobre unas butacas y alejados de las enérgicas coreografías que les caracterizaban, los miembros de NSYNC han demostrado que siguen estando perfectamente compenetrados.

Los planes más inmediatos de Justin Timberlake están relacionados con la gira internacional correspondiente al álbum Everything I Thought It Was, por lo que parece que aún habrá que esperar un tiempo y seguir implorando para que llegue la vuelta efectiva de la banda.