Karol G inspira a sus fans con una reflexión sobre la frustración del artista basándose en un peculiar personaje

Karol G no para de sorprendernos. En tan solo dos meses, la artista ha lanzado su primer documental de la mano de Netflix, en el que conocemos su lado más personal y a nivel musical. Más tarde, La Bichota sorprendía a sus seguidores con el lanzamiento de su single Latina foreva y unas semanas después con la publicación de su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta.

Estos días la hemos podido ver en la Semana de la moda de París, donde sus fotos junto a artistas como Dua Lipa y Cardi B no han tardado en hacerse virales. Pero entre tanto proyecto, la intérprete de Tusa ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez con varias publicaciones en las que hace alusión —sorprendentemente— al icónico personaje de Bob Esponja, Calamardo.

Ante todo pronóstico, Karol G ha cogido la personalidad de este personaje para reflexionar sobre la frustración de ser un artista no reconocido, condenado a trabajar de cajero en el Crustáceo Crujiente (un local de hamburguesas) para poder subsistir. Así lo ha compartido en stories de Instagram: "Calamardo era un artista que el mundo no supo escuchar. Un soñador atrapado en la rutina, un corazón sensible viviendo en un entorno que no valora la sensibilidad y pensé en todos esos artistas, soñadores, trabajadores, estudiantes, profesionales, que a veces se sienten como Calamardo, con un talento que nadie ve y en un mundo que no los entiende".

"Incluso pensé en mí, hasta yo me identifiqué", ha confesado La Bichota, continuando con su discurso motivador. "Y si no fuera por mi familia, por el trabajo que hago en mí misma, porque amo lo que hago y por todo el amor real que ustedes me dan, tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan y no estaría agradecida por todas las cosas increíbles que vivo a diario", ha reflexionado.

De esta forma, se ha dirigido directamente a sus seguidores: "Esto que estoy escribiendo es para ti, que a veces te sientes fuera de lugar, perdido, sin rumbo, que te sientes equivocado o desentendido". La artista ha tratado de animar a todos sus fans: "Esto es para ti, que tienes un talento increíble y que no te atreves por el que dirán o por miedo y frustración. No le bajes, no dejes de creer en ti".

"La sensibilidad es una bendición"

El mensaje de Karol G ha continuado potenciando las habilidades de cada uno: "Es completamente normal estar a veces triste, perdido o sin motivación. La sensibilidad no es una debilidad. Es una bendición. Es increíble poder sentir el mundo más profundo que los demás. Eso te permite leer entre líneas, ver colores donde todo es oscuro. disfrutar la vida como es. Solo alguien así puede transformarse. porque las personas que sienten profundamente se rompen, se reconstruyen, aprenden, siguen adelante, siguen brillando y nunca paran de crecer".

"Y si a alguien le da cringe (que la palabra misma me parece ridícula), vergüenza ajena o eso 'tan malo' que supuestamente sienten cuando te ven, pues gracias a Dios eres tú, y esa 'pena' no la tienen que pasar ellos", ha insistido la artista, pidiendo que "seamos empáticos con los otros que cada quien está librando su propia batalla y a veces, lo que alguien proyecta no es lo que es.