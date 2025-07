"Palestina libre": Residente cancela dos conciertos en España por el fondo israelí KKR

Residente ha informado este miércoles 9 de julio que cancela dos conciertos en España por su compromiso con los "derechos humanos contra el pueblo palestino". Así, el rapero puertorriqueño ha decidido suspender sus espectáculos en el Morriña Festival de A Coruña el 12 de julio y en el FIB Benicàssim el 19 de julio por la vinculación de ambos eventos con el fondo de inversión israelí KKR.

Así lo ha informado a través de un vídeo en sus redes sociales: "Estos últimos días he estado completamente inmerso en un guion en el que estoy trabajando mientras estoy de gira, desconectado de muchas cosas y pasando tiempo de calidad con mi hijo, que es verdaderamente lo que llena mi alma y me ayuda a recargarme del agotamiento que suelen traer las giras", empieza diciendo.

"Gracias a mi hermano, que gestiona mis redes sociales, me enteré recientemente de algo que nadie en mi equipo tenía la menor idea. Así que contacté a amigos periodistas e investigadores para verificarlo a fondo. Resulta que dos de los festivales en los que estaba programado para presentarme en España están indirectamente vinculados a un fondo de inversión con sede en EE. UU. llamado KKR", explica.

"Este fondo invierte y apoya financieramente a empresas israelíes involucradas en tecnología militar, sistemas de vigilancia y espionaje, y financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de territorios palestinos ocupados, contribuyendo así indirectamente al genocidio y a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino".

"No puedo participar —ni por un segundo— en nada que esté conectado con esta tragedia"

Ante esta situación, Residente asegura que no puede participar "en nada que esté conectado con esta tragedia, por más indirecta que sea la relación". "Con todo el respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todas las personas que compraron entradas para verme, anuncio oficialmente que no me presentaré en estos festivales. No sé si esta decisión me traerá consecuencias legales, pero honestamente, no me importa. Mi postura al respecto es clara; siempre lo ha sido y siempre lo será", añade.

Y zanja su comunicado con un último mensaje: "Gracias por entender. ¡Que viva Palestina libre!". Con esta decisión, Residente se une a otros artistas que también han cancelado sus conciertos en festivales relacionados con KKR, como Judeline o Samantha Hudson.