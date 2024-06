Karol G se lleva el móvil de una fan en un descuido

Hay veces que los artistas, en su intento por ser muy cercanos con sus fans, acaban viviendo situaciones dignas de recordar al menos en redes sociales. Este ha sido el caso de Karol G, cuando en un baño de masas la colombiana ha tenido un descuido.

La cantante ha querido ser muy cercana con sus fans, tanto que se ha llevado sin querer el móvil de un seguidor en el intento de hacer un gesto bonito e inolvidable.

La artista le cogió de las manos el móvil a un fan para grabar a la gente que la ovacionaba y grabarse a ella misma también desde el dispositivo, pero el coche avanzaba y poco a poco se alejaba del dueño del teléfono.

Tras terminar la grabación, la autora de Provenzaguardaba aparentemente el móvil en el vehículo, mientras ella seguía asomada por el techo solar del coche, saludando.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, pero se desconoce cómo acabó el asunto y si la cantante le devolvió finalmente el móvil a la chica.

Bromas por redes

Los comentarios en clave de humor no han tardado en llegar: "Cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de ti", "Al menos no lo arrojó como Bad Bunny" y "Quién pudiera decir que fue Karol quien le robó el celular", son algunas de las respuestas que se han podido leer de los seguidores de la cantante de Tusa.