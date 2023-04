Katy Perry llora en American Idol y su "cara fea de llanto" se vuelve viral

Todos nos ponemos un poco feos al llorar. Katy Perry también y, en vez de ocultarlo o esconderlo, la cantante ha presumido de su "cara fea de llanto".

Ocurrió en el último programa de American Idol la pasada noche del lunes. La cantante, de 38 años, dejó caer sus lágrimas en la presentación final del programa. La joven Fire, una de las concursantes, se quedaba sin poder hacer su dúo musical con su compañera Kaya Stewart, que cayó enferma y tuvo que abandonar la competición.

De esta manera, Katy Perry quiso preguntar al resto de concursantes si alguno de ofrecía para concursar con Fire. Jayna Elise contestó que sí y juntas cantaron What Do You Want From Me de Adam Lambert.

La actuación fue tan conmovedora que tanto Katy Perry como Lionel Richi se emocionaron hasta las lágrimas.

"Hola, esta es mi fea cara de llanto", escribía la cantante en su cuenta de Instagram, donde quiso bromear sobre la expresión que se le queda mientras derrama lágrimas.

Tanto el vídeo como la expresión de angustia que expresa se han hecho terriblemente virales. Hasta la mismísima Kim Kardashian -cuya cara llorando es uno de los memes más recordados- le comentó "todos tenemos una".