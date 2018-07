Katy Perry se sube al escenario con Rolling Stones

Katy Perry se une a los cantantes que han compartido escenario con los Rolling Stones. Tal como ha hecho recientemente Gwen Stefani o Lady Gaga, la californiana aprovechó el show de la banda de Mick Jagger en Las Vegas para cantar junto a ellos Beast Of Burden.

Katy, muy provocativa con botas y corsé de cuero, bailó para Mick Jagger y se mostró muy ilusionada por haber podido compartir ese momento en varios tweets:

Thanks for letting me be the 5th wheel last night! @therollingstones twitpic.com/cq72uv