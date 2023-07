Kiko Rivera desvela que padece un problema en el corazón y agradece a su madre la visita en el hospital

Fue el pasado viernes, el mismo día que Kiko Rivera estrenaba su nueva canción El Mambo, cuando el Dj compartía un selfie desde el hospital que despertó la preocupación de sus seguidores.

El hijo de Isabel Pantoja aseguraba que la vida le había dado "un susto" pero se mostraba optimista. "Os seguiré contando", añadía sobre una foto en la que se le veía una vía inyectada en el brazo para recibir tratamiento.

Y así lo ha hecho. A primera hora de este lunes, el músico ponía al tanto a sus seguidores del avance de sus complicaciones de salud. Ha sido un problema en el corazón el que lo ha llevado al ingreso hospitalario en Sevilla y los resultados de un cataterismo serán determinantes para establecer las medidas adecuadas para esta complicación cardíaca.

"Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir" comenzaba diciendo Kiko en una publicación en la que además ha aprovechado para dar las gracias a todos los amigos y famiilares que se han preocupado por su estado de salud.

Cabe destacar que además de este problema en el corazón, del que no ha dado más detalles, Kiko Rivera padece diabetes y gota. El momento más complicado lo vivió el pasado mes de octubre, cuando sufrió un ictus isquémico que casi le cuesta la vida pero del que afortunadamente se recuperó sin apenas secuelas. Apartar los malos hábitos de su vida era imprescindible para tener una buena recuperación.

"Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos (ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos). No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda, gracias Irene Rosales te amo por encima del mundo. De mis compadres por estar conmigo a todos horas conmigo aquí os quiero", añadía el hijo de Isabel Pantoja, para la que sorprendentemente ha tenido unas palabras de cariño en su texto.

Rivera desvelaba que su madre se había acercado a visitarle en el hospital de Sevilla durante su ingreso, un gesto que le ha agradecido aprovechando además para pedirle perdón por los enfrentamientos públicos que ha protagonizado.

"Gracias Mamá por venir a verme y por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser. Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y volver lo antes posible" señalaba-.

El DJ terminaba su comunicado con un mensaje de esperanza y optimismo. Animaba a sus seguidores a difrutar con su último estreno musical, El Mambo, y prometía dejar a un lado los malos hábitos que no ayudan en su recuperación. El tabaco y los excesos han sido el centro de sus problemas.

"Todo va ir a mejor, me estoy cuidando y así va seguir siendo dejando atrás todos mis malos hábitos (que no han sido pocos) No quiero olvidarme que estamos de estreno con "El Mambo" intenten darle cariño en forma de baile y diversión.Y una última cosa, disfruten de la vida, y disfruten de los suyos porque al final de cuentas aquí solo estamos de paso. Pronto seguiremos bailando y gozando de la música!", terminaba.