Kiko Rivera, muy criticado por un mensaje de apoyo a los que sufren la "enfermedad" que pasó él

Lo que era un mensaje lleno de apoyo y sin mala intención por parte de Kiko Rivera , no ha sido entendido por igual por todos los usuarios de Instagram. El DJ ha tildado de "enfermedad" la adicción a las drogas que ha superado recientemente y esto es algo que a muchos no les ha gustado.

Siempre decimos que las redes sociales son un arma de doble filo. La capacidad que tienen para ejercer de altavoz es muy positiva, pero también hay que medir al detalle todo aquello que se publica o se dice en ellas.

Esto es lo que le ha ocurrido a Kiko Rivera, quien acumula más de medio millón de seguidores en Instagram. El hijo de Isabel Pantoja aprovechó una salida al campo para hacerse una foto con el paisaje detrás y el puño derecho levantado a modo de triunfo: "Este mensaje va para todas aquellas personas que pasan por la enfermedad que yo pase. Decirles que si se puede! Gracias por esos mensajes tan maravillosos!"

Con este mensaje Kiko quería agradecer todos los mensajes de apoyo que ha recibido mientras superaba su adicción a las drogas a la vez que mostraba su apoyo a las persona que todavía están luchando por superarla.

Pero parece ser que a algunos usuarios que llame "enfermedad" a una adicción no les ha gustado demasiado y así se lo han hecho saber:

"[@esterplata] Eso no es una enfermedad, tu te lo buscaste, a mi me duele oír eso teniendo verdaderas enfermedades en mi familia, gente sana que de repente le diagnostican cáncer..."

"[@elmundodedisney___] Enfermedad??? Eso es vicio porque si uno no quiere no se mete en ese mundo, una enfermedad es algo que no se busca pero perdona eso te lo has buscado tu, así que no vengas con la pena, que eso te ha ido muy bien para el concurso".

Aunque por otro lado, otros usuarios han matizado que una adicción si se considera enfermedad:

"[@mlcsvb] @christianmelioth cualquier adicción esta considerada médicamente como enfermedad. Infórmate"

"[@marielafernandezsilva] La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que secaracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Ahora seguir hablando que se os da muy bien,que asco que la gente hable sin saber primero informaros un poco y después comentar lo que querais. Venga hasta luegi,besis😘😘😘"