Lady Gaga revela en Twitter sus canciones favoritas

Muchos preguntaban sobre los gustos musicales de Lady Gaga, así que finalmente la Mum Monster ha desvelado vía Twitter algunas de sus canciones favoritas de artistas como Britney Spears, Justin Bieber, Selena Gómez, Rihanna o Elton John. Te las dejamos a continuación:

Britney Spears: Sometimes y Piece of me

Justin Bieber - As long as you love me

Rihanna - Take a bow

Michael Jackson: Bad y Black & White

Adele - Someone like you

David Bowie - Rebel Rebel

Elton John - Your Song

Selena Gómez - I love you like a love song