Ayer se anunció que uno de los integrantes de la exitosa banda One Direction, Zayn Malik , abandonaba . El 'misterioso' del grupo deja a sus compañeros por 'querer ser un chico normal de 22 años, tener tiempo de relax y poder tener una vida privada'. Las fans de One Direction han quedado desoladas y es por eso que queremos despedirle con este especial de las mejores fotos y momentos de Zayn Malik .

Zayn Malik deja One Direction después de casi 5 años desde la formación del grupo en julio de 2010 en el programa de televisión The X Factor. Aunque no ganaron, su creador, Simon Cowell, apostó por ellos y se acabaron convirtiendo en un fenómeno mundial arrastrando a millones de fans gracias a su primer single, What Makes You Beautiful. Aún así, el peso de la fama ha hecho mella en Zayn Malik, que no ha aguantado ya más la presión de ser el centro de atención de tanta gente, unido a los rumores de infidelidad de las últimas semanas hacia su novia Perrie, han provocado el abandono del chico de Bradford.

Zayn se llevaba la categoría de 'tímido' y 'misterioso' del grupo, aunque a la hora de cantar se dejaba el alma en el escenario. Son famosas sus notas altísimas en los conciertos que enloquecían a todas las fans y sus movimentos torpes, ya que como él siempre ha dicho no sabe bailar. Aquí queremos dejar algunos de sus mejores momentos con la banda y le deseamos la mejor suerte en su futuro.

Bailando en el cásting de The X Factor:

Sus famosas 'high notes':

Zayn emocionado: ''Solo soy un pequeño chico de Bradford ¡y ahora lo estoy petando!"

Una de las escenas de This Is Us, donde Zayn le compra una casa nueva a su madre y su família: