La lista de invitados de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

Quedan horas para que Ana Guerra y Víctor Elías se den el 'sí, quiero'. Será el 31 de octubre cuando la artista deLo Malo y el actor se juren amor eterno. El escenario de este enlace de la finca Prados Modos, en la Sierra de Guadarrama. Una finca de 72 hectáreas de terreno con una ceremonia que estará oficiada por Fran Perea, el actor de Los Serrano.

Aunque más allá los detalles que enmarcarán lo que muchos califican como la boda del año, lo cierto es que la lista de invitados es otra de las grandes incógnitas de este enlace.

La artista de Ni la hora contó que todos sus compañeros de Operación Triunfo estaban invitados, incluyendo Aitana, Cepeda, Lola Índigo, Amaia, Alfred García, Agoney, Raoul Vázquez, Miriam Rodríguez o Roi Méndez.

No obstante, en esta lista vienen incluidos otras muchas figuras del panorama musical. "Somos muy afortunados de tener grandes amigos artistas como Alejandro Sanz, Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner, Pablo López, profesores de OT como Manu Guix… que están invitados y veremos si, por sus agendas, pueden acompañarnos en este día", comentó Ana Guerra en declaraciones a Hola.

Por la parte de Víctor Elías, se espera que acudan varios compañeros del elenco de Los Serrano. De hecho, Natalia Sánchez ha confirmado su asistencia junto a Marc Clotet. En total se espera que haya unos 350 invitados entre familiares y amigos, tal y como reporta ABC. Asimismo, se espera que Rossy de Palma, acuda a esta cita, ya que es una de las mejores amigas de su madre.

La reina Letizia, Aitana y Miriam Rodríguez: las grandes ausentes de la boda de Ana Guerra

Esta boda ha estado marcada por otra gran incógnita: la posible asistencia de la reina Letizia, prima segunda de Víctor Elías. A pesar de estar invitada. Sin embargo, en declaraciones a Gtres y Europa Press, la artista canaria contó que la monarca no acudirá a su enlace. "Es verdad que sacaron la agenda. He leído que el cumpleaños de Leonor es el mismo día y supongo que irán a verla a ella", contó.

Otro de los grandes nombres de esta boda es Aitana. Ambas compañeras de la misma edición de Operación Triunfo. Sin embargo, a pesar de que el programa les uniera, la artista catalana ha revelado que no asistirá a este encuentro. "Necesitaba un descansito, me he notado estos últimos meses como que tenía que parar un poco y a la boda de Ana no voy a ir", decía a Europa Press.

"Ella sabe por qué, ya hemos hablado, está todo superbién, yo a ella la amo con mi corazón y nos queremos muchos, la que tiene que saber por qué no voy es ella y ella lo sabe", detallaba descartando los rumores sobre su supuesto distanciamiento.

Al igual que Aitana, Miriam Rodríguez ha desvelado que tampoco acudirá al enlace de su compañera en OT: "Me da mucha pena porque sé que muchos compañeros míos van a estar, pero a mí me ha tocado estar grabando en Galicia todas estas dos semanas y me ha coincidido así".

No obstante, la gallega ha declarado su intención de ver a su compañera de academia después de la boda. "Sé perfectamente que será un día muy especial y que lo disfrutarán con muchos amigos de la industria y sus familiares", expresó.