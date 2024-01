"Llevamos mucho tiempo callados": el esperanzador regreso de Supersubmarina

El 14 de agosto de 2016 la vida de los integrantes de Supersubmarina se paró.

La banda de Baeza regresaba de tocar en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia) cuando un terrible accidente de tráfico llevó al hospital a Chino, Juanca, Jaime y Pope. Su pronóstico grave les obligó a aparcar su carrera artística y centrarse en su recuperación. Eso es lo que han estado haciendo estos últimos ocho años. Algunos han rehecho su vida dentro de la música, sorteando y superando las terribles secuelas del impacto, pero la banda al completo nunca había vuelto a mostrar signos de un posible regreso.

Hasta ahora. Este martes 23 de enero, a las 12 de la mañana, un breve comunicado en sus redes sociales rompía el mutismo que desde entonces reina en su perfil oficial. También han eliminado todas las imágenes de su vida anterior, retratos de conciertos y fotos promocionales que no se renovaban desde 2016. "Hola, bichos. Llevamos mucho tiempo callados y queremos contaron el porqué de este silencio".

El comunicado de Supersubmarina en redes sociales

De momento, no hay más información, pero no cabe duda de que pronto habrá noticias de Supersubmarina. No existe ningún anuncio oficial, pero se barajan varias posibilidades. Desde un documental que narre su lucha estos años hasta, quizá, el estreno de un single que suponga la primera piedra de un nuevo camino musical. Los fans de Chino, Juanca, Jaime y Pope están deseando saber de qué se trata.

Jaime y Juanca, juntos en la banda Melifluo

Hace solo tres días, Jaime anunciaba su nuevo proyecto musical uniéndose a Melifluo, la banda que su compañero Juanca puso en marcha hace ya algunos años junto a su hermano.

Una meta a la que ha tardado mucho en llegar, ya que ha tenido que someterse a más de treinta cirugías para recuperarse de las secuelas del accidente. Un reinicio que le llena de alegría, pero le recordaba su pasado junto a sus otros dos compañeros, Pope y Chino.

"Por supuesto, no olvido Supersubmarina. Y no es solo que no lo olvide sino que estoy convencido de que antes o después lograremos que ocupe el lugar que verdaderamente merece", decía en sus redes Jaime.

Pope, centrado en la fotografía

Dentro de la gravedad del accidente, Pope fue el que mejor salió y el primero de ellos en abandonar el hospital, a los 16 días. Eso sí, la recuperación siguió fuera durante meses. Tiene un estudio de diseño gráfico, fotografía y vídeo y además es el fotógrafo oficial de Melifluo, la banda de sus excompañeros.

En verano del 2022 se dio el sí, quiero con su novia, Cris.

Chino, rodeado de amigos de profesión

Jose Marín, más conocido como Chino, fue el que más tiempo estuvo sedado en el hospital tras el accidente. Desde entonces, el vocalista no ha dejado de batallar y darse impulso para recuperar calidad de vida.

En su cuenta de Instagram comparte numerosas fotos de conciertos y encuentros con compañeros de profesión como Iván Ferreiro o Santi Balmes.

El pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibía en Moncloa a los cuatro amigos de Baeza en un encuentro que les llenó de ilusión y esperanza.

"Nos sentíamos abrumados por la situación, pero disfrutamos del momento y nos acogieron de una manera muy especial. Situaciones como esta nos cargan las pilas para seguir en la lucha", escribía Juanca en sus redes personales.