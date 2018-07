Madonna publica una foto junto a Lady Gaga en la Met Gala 2015

HACEN LAS PACES

Además de modelitos imposibles inspirados en China, la Met Gala nos dejó una imagen para la historia: Madonna y Lady Gaga juntas y abrazadas. La inérprete de 'Living for love' subió la instantánea a su cuenta de Instagram junto con el texto: "Girls nights out... kissing the ring... Finally", expresión que viene a decir algo así como que finalmente se han reconociliado. ¿Qué pensarán sus fans al respecto?