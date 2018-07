Malú, Alejandro Sanz y Manolo García se unen para salvar el Ártico

La campaña de Greenpeace para proteger el Ártico ya ha aterrizado en España. Trece caras conocidas de nuestro país se han sumado a este movimiento llamado 'Salva el Ártico' y se han fotografiado ante el objetivo de Jean Marc Manson. Entre ellos, se encuentran los músicos Malú, Alejandro Sanz y Manolo García, actores como Carlos Bardem o Álex González o modelos como Ariadne Artiles o Nieves Álvarez.

La artista de éxitos como Blanco y Negro o A prueba de ti, Malú, ha explicado sus razones para formar parte de esta iniciativa "He decidido involucrarme en esta campaña porque el Ártico somos todos. Y pienso en mis hijos, en mis nietos. Me gustaría dejarles un planeta y no los restos de algo que ha destrozado el ser humano". Por su parte, Alejandro Sanz, el cantante explica que el Ártico "Debe ser declarado santuario protegido cuanto antes. No hay ningún tiempo que perder. No estamos en el primer aviso ni en el segundo. Es algo muy urgente, y creo que todo el mundo se debe concienciar del grave problema que puede ser si el Ártico continúa siendo destruido".

En esta iniciativa para salvar el Ártico han participado alrededor del mundo artistas como Madonna, Carla Bruni o Naomi Campbell. El objetivo de Greenpeace con esta campaña es la de convertir el Ártico en un espacio protegido, tal y como consiguieron hace más de 10 años con la Antártida. Los artistas firmarán las camisetas con las que han posado en la sesión de fotos y se sortearan entre todos los que firmen en la campaña 'Salva el Ártico'.