El mensaje oculto de Rosalía en su post de vacaciones con Rauw Alejandro

Rosalía está viviendo su mejor vida junto a Rauw Alejandro. Y es que la catalana ha decidido tomarse unas merecidas vacaciones después de todo el trabajo de su último álbum y antes de que comience la el tour Motomami.

La artista se encuentra pasando unos días de disfrute y relax junto a su pareja en uno de los enclaves mas envidiados en la temporada de verano: Santorini. Y no ha dudado en compartir su paso por la isla griega en la que vemos su ruta turística, gastronómica y posados sexy en un barco.

Pero en su último post la intérprete de Hentai ha dejado un mensaje oculto para sus fans sobre su estancia en Santorini en el pie de foto. Rosalía ha escrito una frase en griego que se puede traducir como "Hola, me encantan los tomates y las aceitunas de aquí y no me quiero ir :)" y no falta la foto de los alimentos que han conquistado su paladar en en su carrusel de instantáneas.

Todos sabemos de la pasión de Rosalía con la comida y que los productos de la isla mediterránea le hayan conquistado no es una novedad. También sabemos que le sobra la originalidad, por eso no extraña la creativa manera de dar un mensaje sobre sus vacaciones a sus seguidores.