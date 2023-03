El motivo por el que Billie Eilish ha eliminado todas las redes sociales de su teléfono

Billie Eilish ya no forma parte activa de comunidades como Instagram, Twitter o TikTok.

La cantante ha revelado en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend que por fin ha dado el paso decisivo y ha eliminado todas las redes sociales de su teléfono."No las miro nunca más", ha confesado durante la entrevista.

"He eliminado todas [las apps] de mi teléfono, me ha costado mucho trabajo. Porque tío, tú no creciste con internet, [pero] para mi fue gran parte de, no mi infancia, no he sido un bebé iPad gracias a Dios, pero honestamente, creo que crecí en el mejor momento de Internet, que no era tan Internet, tuve una innfancia así y estaba todo el tiempo haciendo cosas todo el tiempo", ha explicado.

"Y entonces, cuando me convertí en preadolescente, había iPhones, y cuando fui un poco más mayor, fue todo en lo que se ha convertido, pero ser un preadolescente y un adolescente en internet, esa era mi gente, yo era uno de ellos", ha añadido.

La ganadora de siete premios Grammy ha reconocido que no le gusta nada verse en Internet, ni en vídeos ni en fotos, y lo ha calificado como "apestoso".

Además ha añadido qué es lo que más miedo le da de eso: "La otra cosa que me asusta de Internet es cómo de crédulo te vuelve. Todo lo que veo en internet, me lo creo, Yo. Sé que es un hecho estúpido, y que no debería hacerlo porque tengo pruebas de que no todo es verdad, casi nada es verdad".

Billie Elish siempre ha intentado protegerse a si misma de los leones que hay en la red. En el año2019 en un vídeo para Calvin Klein la artista explicó que ese era uno de los motivos por los que siempre vestía con prendas oversize: "No quiero que el mundo sepa nunca todo sobre mi. Por eso visto con ropa ancha. Nadie puede tener una opinión porque nadie ha viso lo que hay debajo, ¿sabes?".