El motivo por el que Enrique Iglesias no acudirá a la boda de su hermana Tamara Falcó

Tamará Falcóe Íñigo Onieva se darán el 'sí quiero' el sábado 8 de julio después de dos años de relación y varias polémicas.

La celebración tendrá lugar en el palacio El Rincón, propiedad de la Marquesa de Griñón que heredó de su padre, Carlos Falcó, y restauró para convertirlo en un espacio de eventos y celebraciones único.

Como es de esperar, a la boda de una de las socialités más influyentes del país acudirán muchas personalidades y rostros conocidos, pero Enrique Iglesias, hermano de Tamara, no se enontrará entre los invitados ese día, según ha contado el programa de Ana Rosa.

El cantante, que reside en Miami, no acudirá a la boda de su hermana por un importante motivo que se lo impide: tiene fobia a las reuniones sociales.

Para que la salud del intérprete de Bailando no se vea afectada, no es aconsejable que asista a un evento multitudinario de tales dimensiones y características, pues podría ser bastante perjudicial para él.

La periodista Sandra Aladro ha detallado que Iglesias no ha ido a ninguna boda y "no va a nada que no sea íntimo o familiar porque no lo soporta, le produce mucha incomodidad". También ha especificado que Tamara entiende la situación de su hermano y que todo está bien entre ambos.

El que tampoco acudirá a la boda será su otro hermano, Julio José, porque "apenas sale de su residencia".