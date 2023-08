El motivo por el que 'The Way' ft Mac Miller es el videoclip favorito de Ariana Grande de su disco 'Yours Truly'

Ariana Grande confirma que el videoclip de The Way que grabó con su exnovio fue el más divertido de hacer | Youtube

Hace 10 años Ariana Grande y Mac Miller colaboraron en la canción The Way, una balada romántica de cabo a rabo . En mayo de 2013 salió el videoclip del tema y según afirma la cantante, aunque no tenían presupuesto, fue una experiencia increíble .

Cuando todavía no estaban saliendo, Ariana Grande y Mac Miller se dieron un beso en el videoclip de The Way, una canción en la que trabajaron juntos y donde tuvieron mucha química. Según ha confirmado la artista, le gustó mucho grabarlo a pesar de su falta de recursos.

Recientemente, la intérprete de 7 Rings ha querido hablar con sus fans a partir de preguntas y respuestas en sus redes sociales. En un momento dado ha hablado sobre su exnovio fallecido Mac Miller y lo bien que se lo pasó colaborando con él por primera vez.

“The Way fue el vídeoclip más divertido de grabar de Yours Truly”, ha declarado la cantante. “No teníamos presupuesto, ni siquiera le dijimos al sello discográfico que íbamos a hacerlo. Lo hicimos nosotros mismos. Y dijimos ‘Oye, tenemos una cámara, tenemos un proyector, tenemos música, tenemos globos, tenemos bailarines’”, ha añadido sobre cómo fue.

Más tarde, cuando el sello intentó hablar con ella para grabar el videoclip Ariana les sorprendió: “Brian y Scott—los productores— me mencionaron que necesitaban grabar el video musical y yo dije ‘Ah, ya lo hicimos’”.

El detrás de cámaras

Lo que se ve en The way es una habitación blanca con un proyector iluminando una pared del fondo y a los cantantes delante jugando con los globos.

Videoclip The Way-Ariana Grande y Mac Miller

Además de las risas que se aprecian en el videoclip final, la cantante subió un vídeo a YouTube del detrás de cámaras. Casi todo lo hicieron improvisando y bailando con naturalidad.

Detrás de Cámaras The Way

Los pocos que estaban en la sala ayudaban a mover manualmente los globos con los que todos del equipo jugaban y alguno que otro explotaba produciendo una cascada de carcajadas.

“Tienes que besarla”, le decía uno de los cámaras a Mac Miller. “¿Estás seguro?”, respondió el rapero. “Sí y durante cuatro segundos para que quede bien registrado.”, confirmaba el técnico. Ariana se mostraba cómoda con la proposición e incluso fue ella quien le indicaba cuál iba a ser la señal.

Días de celebración

Yours Truly fue el primer disco de Ariana Grande, y como homenaje a su décimo aniversario ha decidido relanzarlo además de varios eventos como regrabar las canciones en directo.

The way forma parte de estos temas que está versionando y muchos han hablado sobre que en la parte en la que cantaba Mac Miller ahora también suenan violines.

Qué le pasó a Mac Miller

Ariana Grande y Mac Miller se conocieron en 2012 y un año más tarde sacaron el videoclip de The Way donde, se daban un apasionado beso. No obstante, no comenzaron a salir hasta 2016. Dos años más tarde, en mayo de 2018 rompieron por la incompatibilidad de sus agendas.

Poco más de dos meses después, Mac Miller falleció a los 26 años el 7 de septiembre de 2018 debido a una sobredosis. Fue un duro golpe para la cantante, quien subió varias publicaciones en su Instagram despidiéndose de él.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí”, escribía en la descripción del post que actualmente ya no aparece en su muro.

Ariana Grande sigue haciendo pequeños guiños a su relación. La artista ha lanzado una línea de maquillaje, R.E.M. y uno de sus pintalabios se llama Picking petals. Una frase que aparece en The way: “Picking petals off the flowers like Do she love me, do she love me not?” (Quitando pétalos de las flores como ¿Me ama, no me ama?).

Han pasado 10 años desde que se sacó el videoclip pero Ariana Grande guarda un bonito recuerdo del día que se grabó.