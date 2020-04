'Mugshot Challenge', el reto viral impulsado por un James Charles que nadie debería hacer

Son muchos los challenges y retos que pululan estos días por las redes sociales. El confinamiento ha disparado la imaginación de muchos usuarios, que recrean coreografías virales, bromas... ¡Dulceida triunfó con sus fotos de 'diva casera' y muchos fans se vistieron de gala con sus propios cojines!

Sin embargo, el maquillador James Charles -muy conocido en EEUU por sus colaboraciones con celebrities y artistas- puso en marcha hace unos días un reto que no gustó a muchos de sus seguidores. El joven pintó en su rostro heridas y moretones para luego fotografiarse y simular la foto de su ficha policial (mugshot en inglés).

Hubo quien no vio polémica en el asunto y se unió al reto con sus propios maquillajes, pero una multitud puso el grito en el cielo al considerar esta recreación una burla a las víctimas de violencia de género.

La cantidad de mensajes en contra del maquillador obligaron a James Charles a borrar las fotografías, pero la ausencia de disculpas en su mensaje de Twitter no ha dejado satisfechos a los que consideran que la violencia no debe recrearse en challenges virales.

“A pesar del hecho de que cientos de ‘influencers’ y artistas han hecho algo similar, he eliminado la foto policial porque nunca fue mi intención provocar a nadie, he borrado la tendencia de la ficha policial porque nunca ha sido mi intención desencadenar sentimientos en nadie, y es una pérdida de tiempo intentar tener un debate abierto con gente que me odia a pesar de lo que haga”.