Natalia Sánchez recuerda los momentos tan duros que vivió tras el nacimiento de su hija Lía

Natalia Sánchez y Marc Clotet fueron padres primerizos hace seis meses y ha sido la madre la que ha quiero mostrarse de lo más sincera con sus seguidores. Lía nació el 8 de enero y la vida de ambos ha cambiado totalmente, no solo por haber dado un paso más en la relación y querer formar una familia juntos sino porque tras el nacimiento de la pequeña los actores han visto que el amor puede ir más allá, hasta un punto que jamás se hubieran imaginado.

La actriz ha confesado que ahora lo primordial en su vida es su hija. La actriz se ha querido abrir delante de sus seguidores y ha contado cómo fueron esos primeros momentos después de dar a luz, las dificultades que ha tenido al ser una bebé prematura y los retos por los que se han tenido que pasar la pareja.

"Hoy Lía cumple 6 meses y me parece imposible que hayamos llegado hasta aquí... Hoy no paro de pensar en el día que nació, la primera semana de hospital (pesándola día y noche porque cada gramo era importante ), en los dos meses sin salir de casa ni recibir visitas, en el miedo a que cogiera cualquier virus (porque en invierno vino bien cargadito y su sistema inmunitario no las tenia todas consigo), en la bilirrubina, las hipoglucemias, la respiración periódica... y lo veo taaaan lejano que asusta", así es como empieza la actriz mostrando lo que siente.

"Sin duda alguna todo ha quedado sepultado por los momentos tan increíbles que nos regala cada día... Dicen, y con toda la razón del mundo, que los prematuros vienen pisando fuerte y así es... Ahora siendo todas y cada una de las dificultades que nos ha tocado vivir, junto con lo dura que es la maternidad (porque es durísima pese a toda su belleza...) ha merecido la pena y me siento muy ,y orgullosa del trabajo que he hecho", confiesa Natalia. "Felices seis meses, amor de mi vida ¡A por los próximos seis con todos y cada uno de nuestros retos!", acaba diciendo y dando gracias por ser su pilar y acompañarla en su día a día.

Al poco de que la actriz publicara la foto han llegado los comentarios de apoyo y cariño, entre ellos su pareja, Marc Clotet quien ha querido poner dos emojis de corazones, demostrando el amor que siente hacia ellas. Muchos son los compañeros y amigos de profesión los que se han querido sumar a los mensajes de apoyo y cariño, entre ellos Lydia Bosh, Carla Nieto, Lidia San José o Sofía Escobar.