Natalia Sánchez comparte el mal rato que ha pasado con su hija recién nacida

Lía, la primera hija de Natalia Sánchez y Marc Clotet, lleva muy poco tiempo en este mundo, pero desde que llegó, no ha hecho más que repartir amor entre sus padres.

La llegada prematura de Lía preocupó bastante a la pareja, que tuvo que quedarse ingresada en el hospital hasta que todo marchase correctamente. Ahora que ya está en casa y las cosas van viento en popa, los padres están disfrutando de las primeras experiencias con la bebé: el primer baño, darle el pecho, los primeros biberones, los paseos con el carrito... ¡Y las sesiones de belleza!

La actriz ha querido cortar las uñas de su bebé, pero al ser tan pequeña, la tarea se le ha complicado un poco.

"He tenido que poner mis cinco sentidos... Una mezcla entre precisión, concentración, pulso y fe... Mucha fe...", escribía en sus stories. "Esto es un MINI cortauñas ¡Y esta uña debe medir 1 milímetro! (Ahora mismo creo que me deberían dar el Nobel de Ingeniería. Como mínimo. Lia conserva sus 10 dedos... Me voy a tomar una tila. Gracias", bromeaba. ¡Si es que cuando son tan pequeños, es imposible no ponerse nervioso por todo!