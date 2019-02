Noah Cyrus publica una foto llorando después de que su ex anuncie que va a ser padre

El rapero Lil Xan ha revelado a través de Instagram que pronto se convertirá en padre, una noticia que no ha sentado muy bien a su ex pareja , Noah Cyrus.

La dramática historia entre Noah Cyrus y Lil Xan abre un nuevo capítulo. Después de la sonada ruptura, la hermana de Miley vuelve a mostrar signos de tristeza en las redes.

Hace solo unos días que el rapero anunció en su cuenta de Instagram que pronto se convertiría en padre junto a su novia Annie Smith, con la que lleva saliendo cinco meses. El joven rapero será padre con solo 22 años y dedicó unas palabras a su chica por la feliz noticia:

"Voy a ser padre. Los quiero mucho, muchachos, y espero que me sigan en este loco viaje. Nunca me he sentido más feliz en mi vida. ¡Todos ustedes están invitados a la fiesta de revelación de género, lo prometo! No puedo esperar para mostrarle al mundo todo lo que he estado trabajando en Youtube y mi segundo álbum 'BE SAFE', para mi bebé, mi ángel, mi sol. Te quiero con todo mi corazón. Gracias por salvarme. Te amo más de lo que las palabras podrían describir".

Sin embargo, esta revelación no ha sido nada agradable para Noah Cyrus, ex pareja de Lil Xan. La joven publicó un storie en la que se la podía ver llorando y con el texto: "vaya día".

A pesar de las lágrimas de Noah, una fuente ha asegurado a Us Weekly que realmente la celebrity está bien, explicando que "aunque esto puede doler un poco, como lo haría con cualquier ruptura, ella ha superado esa parte de su vida".