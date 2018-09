La dura ruptura cargada de acusaciones de infidelidad de Noah Cyrus y Lil Xan

De piedra. Así nos hemos quedado después de 'checkear' las redes sociales y comprobar que Noah Cyrus y Lil Xian ha comenzado una batalla pública acusándose mutuamente de ser infiel. La pareja, que hizo público su romance en junio, ha roto su relación.

Todo comenzó cuando Lil Xian publicó en sus stories de Instagram un pequeño vídeo en el que decía, entre lágrimas: "duele mucho cuando crees que conoces a alguien y descubres que solo te está utilizando". En menos de lo que canta un gallo, su perfil se llenó de comentarios preguntando qué había sucedido. La cosa se puso fea cuando en el siguiente vídeo que podía ver al cantante orinando sobre la placa de su single 'Betrayed' (traicionado).

Fue entonces cuando Noah quiso parar la tormenta de acusaciones y publicó el 'meme' que levantó las sospechas de infidelidad. Se trata de un fotomontaje de un cuerpo desnudo con la cara de Charlie Puth. Junto a la imagen, la hermana de Miley escribía: "Estoy desconsolada y confundida. Este es el meme que envié a Diego que le hizo pensar que lo estoy engañando".

Poco después, Noah Cyrus comenzó un vídeo en directo en la que se la podía ver angustiada y llorando. Entre sollozos explicaba que ella no había hecho nada de lo que se le acusaba y que todo surgió por los celos de Lil Xan.

Lil Xan explicaba esta acusación mostrando en un storie la foto que tan mal le sentó. En la imagen se puede ver a Noah junto a un chico en una actitud aparentemente inofensiva.

La cantante estaba tan segura de que ella nunca cometió un error que decidió postear "la foto de la discordia" en su perfil de Instagram.

Lo último que sabemos es un storie que publicó Noah contando que hace más de una semana que no tienen contacto."La verdad es que no le he visto en una semana. Siempre que intentábamos quedar, salía algo. Luego vi la foto de una chica en sus historias a las 2 de la mañana. Cuando hicimos una videollamada vi que llevaba un chupetó y me aseguró que solo era un moratón, así que decidí darle el beneficio de la duda".