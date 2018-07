Nueva guerra entre Die Antwoord y Lady Gaga

Die Antwoord ha vuelto a revivar su guerra con Lady Gaga. Después de lucir nuevo peinado en la New York Fashion Week, los surafricanos lo tienen claro: Lady Gaga ha copiado por completo el look de su vocalista Yolandi.

La enemistad entre Die Antwoord y Lady Gaga no es nada nuevo. La guerra se remonta a cuando la neoyorquina les propuso ser teloneros de su primer tour, algo que ellos rechazaron, y más tarde le dedicaron el videoclip de su canción Fatty Boom Boom, protagonizado por una doble de Lady Gaga que termina devorada por un león.

Lady Gaga no se quedó callada y les contestó que pese a ser tan freakys no habían conseguido ningún hit mientras ella había vendido miles de entradas en Sudáfrica, de donde pertenece la banda.

Y cuando parecía que todo se había quedado allí la aparición de La Germanotta en la New York Fashion Week luciendo nuevo peinado ha hecho que Die Antwoord vuelva a atacarla.

Lady Gaga se ha dejado ver con una melena muy rubia, a conjunto con sus cejas y con el flequillo extremadamente corto y recto, look habitual de Yolandi, vocalista de Die Antwoord.

Por este motivo tanto Yolandi como Ninja han publicado imágenes del nuevo look de Lady Gaga acusándola de copiarles: "Y por eso es exactamente por lo que nos metemos con esta zorra parásito de mierda", se puede leer en el Instagram de Ninja.

En esta ocasión la intérprete de Born This Way ha decidido no contestarles mientras sus fans la defienden en su nombre.

No es la primera vez que Die Antwoord acusa a otras popstars de copiar el peinado de su cantante, también publicaron fotos de Rihanna dejando caer que su nuevo peinado les resultaba bastante familiar.