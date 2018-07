Die Antwoord se ríe de Lady Gaga en su nuevo videoclip

El objetivo está claro: Die Antwoord buscaba la polémica en su nuevo videoclip y lo han conseguido. Para presentar Fatty Boom Boom, el nuevo single de su disco Ten$ion, han ido a por uno de los pesos pesados del pop, Lady Gaga.

El videoclip, a medio camino entre burla y crítica, nos muestra a una Lady Gaga de 'safari' por Suráfrica, donde dentro de una furgoneta la van paseando por las calles enseñándole animales salvajes. El momento más extraño del videoclip (y eso que todo el videoclip es de lo más estrambótico) es cuando esta particular Gaga entra un poco desorientada en un ginecólogo y le sacan ¡una gamba! Y para rematarlo del todo, y nunca mejor dicho, la Germanotta acaba siendo devorada por un león.

Ante esto Lady Gaga no iba a quedarse callada, y les ha dedicado un tweet diciendo "Me parecéis unos freaks, pero no tenéis un hit. He vendido miles de entradas en Suráfrica. #thatsmyshit". A lo que los surafricanos les han contestado: "Lady... aunque seas más “grande” que nosotros... aún somos más guays que tú. Además, no tenemos gambas en nuestras partes íntimas... jaja".

Nosotros te dejamos el videoclip para que juzgues tu mismo. ¿Crees que se han pasado o que Lady Gaga no ha sabido tomarse con humor la parodia?