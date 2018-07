Una pareja canta los 12 éxitos del año en tan solo dos minutos

John Legend , Taylor Swift , Ariana Grande, Nico and Vinz, Sia, Meghan Trainor y así hasta 12 éxitos que no han parado de sonar durante este año condensados en tan sólo dos minutos y medio. ¿No te lo crees? ¡Mira lo que hacen US The Duo !

US The Duo se creó cuando dos solistas de ambos lados de América se encontraron por casualidad, se enamoraron y formaron el grupo.

Michael y Clarissa tienen bastante éxito en Youtube (sus vídeos acumulan más de 28 millones de visitas en total) y ahora han lanzado un nuevo vídeo demostrando que son unos artistazos.

Top Hits of 2014 reúne 12 de las canciones que más han sonado durante este año que está a punto de acabar en poco más de dos minutos de duración. ¡No te lo pierdas!

- John Legend - All of me

- Taylor Swift - Shake it off

- Coldplay - A sky full of stars

- Nico and Vinz - I am wrong

- Sia - Chandelier

- Ariana Grande - Break free

- Meghan Trainor - All about that bass

- Pharrell Williams - Happy

- Maroon 5 - Maps

- Magic! - Rude

- Ariana Grande - Problem

- Clean Bandit - Rather be