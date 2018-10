Pilar Rubio responde al periodista Juanma Castaño: "¿Se levanta él por las noches a cuidar de sus hijos?"

Las últimas declaraciones de Juanma Castaño han desatado la polémica después de decir que "Los futbolistas, lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma. Lo digo totalmente en serio. Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos".

Tras sus palabras, la prensa ha preguntado a Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos y madre de tres hijos, su opinión sobre el discurso del periodista. Ella respondió que "No tengo mucho que opinar, no me voy a pronunciar" añadiendo, "Lo que diga Juanma Castaño no lo voy a valorar, quiero que quede claro, no entro en ninguna polémica porque no me corresponde a mí. No me siento aludida por nada. Tiene derecho a expresarse libremente", ya que ella no es "ninguna 'mujer de'".

Asimismo, la colaboradora de El Hormiguero acabó dirigiéndose directamente a Castaño con "Lo que me gustaría es saber si Juanma se levanta por las noches para cuidar de sus hijos. Esa sería la pregunta. Lo que hagan los futbolistas o cada uno en su casa se queda para la intimidad, son cosas personales que no voy a explicar aquí. La pregunta hay que rebotársela a él".