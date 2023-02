¿Por qué Blanca Paloma posa siempre igual? El significado del gesto del arquero

Blanca Paloma representará a España en Eurovisión el próximo 13 de mayo en Liverpool. La ilicitana de 34 años pondrá a Europa a bailar por bulerías con EAEA, una nana flamenca que mezcla electrónica y que supone un homenaje a Carmen, su abuela paterna.

Con su victoria en el Benidorm Fest, la artista recoge el legado de Chanel, que consiguió un tercer puesto para España en el festival de la canción, la mejor clasificación de nuestro país en los últimos 27 años.

Ahora todas las miradas están puestas en Blanca Paloma, a la que el apoyo del público y el reconocimiento del jurado profesional le han dado el billete al festival.

Qué significa el gesto de la arquera de Blanca Paloma

Blanca Paloma tiene apenas cuatro meses para dar las últimas pinceladas a su show, pero ya se sabe que hay un gesto muy especial que estará —sí o sí— en la puesta en escena de EAEA que verá Europa.

Posó de esta manera ante la prensa de Benidorm, en la alfombra azul de los Premios Goya y es un movimiento que resulta familiar para sus seguidores.

Blanca Paloma // EFE

No es la primera vez que lo lleva a cabo.

Ya lo incluyó en su actuación para Secreto de Agua, la canción basada en un crimen real con la que participó en la primera edición del Benidorm Fest. Quedó quinta en la clasificación y en esta performance fue la primera vez en la que vimos a la ilicitana hacer ese gesto de la arquera que se hizo viral en las redes sociales.

El gesto de arquera de Blanca Paloma en 'Secreto de Agua' // RTVE

En un momento de la canción, Blanca Paloma estira los brazos y se coloca en una posición que simula la que adopta una arquera cuando va a lanzar sus flechas.

"El personaje del arquero lo hemos creado entre todos. Al final todos os enamorasteis de este gesto y me preguntabais, pero 'va a estar, va a estar'. Y es que no va a estar, va a ser. Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", explicaba la artista sobre la simbología de su puesta en escena en una rueda de prensa en Benidorm.

El gesto de la arquera de Blanca Paloma en EAEA // RTVE

Así, quedaba claro que lo que en Secreto de Agua era un simple gesto en EAEA se alza como su propio personaje gracias al apoyo de su comunidad de fans, cuyo interés por este gesto lo convirtió en todo un símbolo.