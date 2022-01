"¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas?": la disruptiva actuación de 'Ay mama' de Rigoberta Bandini

Se acerca la recta final para conocer quién será el representante de España en Eurovisión 2022. El próximo 29 de enero de 2022 conoceremos cuál será la canción ganadora del Benidorm Fest, pero lo cierto es que parece que algunos artistas han cogido carrerilla en la batalla final.

Entre los favoritos para representar a nuestro país en el Festival de la Canción se encuentra la cantante catalana Rigoberta Bandini, de 31 años, que es una de las que más expectación ha generado desde que anunció su participación en el concurso.

La cantante, llamada en realidad Paula Ribó, lleva años triunfando de la mano de hits como In Spain we call it soledad o Perra y su propuesta Ay mama apunta a convertirse en un auténtico éxito durante los próximos meses, como ya ha demostrado.

Con este himno feminista, compuesto por ella misma, la catalana reivindica la belleza del cuerpo femenino, la maternidad y a todas las mujeres de la mano siempre de ese sonido único que ella que la distingue. Eso sí, de momento solo habíamos podido escuchar esta canción en su versión demo y la cantante aún no nos había deleitado con el tema en directo... ¡hasta ahora!

Rigoberta Bandini asombra con 'Ay mama', con sacada de pecho incluida

Su concierto en la sala de cámara de Riojafórum de Logroño ha sido la ocasión perfecta para presentar esta nueva canción con la que pretende convertirse en la nueva representante de España a Eurovisión. Y lo ha hecho de la forma más reivindicativa... ¡sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix como dice en su canción!

Y es que la cantante lleva semanas criticando la censura de los pechos femeninos, tanto en redes sociales, como incluso a la hora de hablar de ellos. De hecho, su propia canción ha sido censurada en Instagram: "¿Por qué dan tanto miedo nuestras t****?", se puede leer cada vez que alguien comparte el tema en la plataforma.

Por esto mismo, durante su actuación, Bandini decidía subirse la camiseta en pleno directo y enseñar una teta mientras continuaba cantando al ritmo de su aclamado Ay mama: "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", dice en su letra la artista mientras destapa sus pechos.

Así lo han recogido numerosos vídeos en redes sociales, que no han tardado en convertir a la artista catalana en un auténtico fenómeno viral con el que los fans están flipando. "No puede ser más sublime", aseguraban algunos internautas.