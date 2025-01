Quién es Javier Albalá: su edad, el grave accidente que sufrió en un rodaje y sus películas y series

Javier Albalá es un actor español que lleva en nuestra pantalla desde los años 90. A sus 55 años su carrera ha estado marcada por películas y series sobre todo, pero también ha participado en teatro.

Nacido en Ginebra, Suiza, en 1969, el actor se formó junto a nombres como Martin Adjemián, Judith Wayner y Juan Carlos Corazza. Debutó en 1993, y desde entonces ha entrelazado proyectos en la actuación.

En cuanto a sus orígenes, el actor lo explicó en una entrevista para AISGE: "Mis padres se fueron a Suiza a buscarse la vida en lo más crudo del franquismo. Los dos eran de León, pero se conocieron en Ginebra, donde se hicieron novios. Cuando ahorraron un poco de dinero volvimos a España. Coincidió con el año en que murió Franco. Entonces empezaba esa nueva etapa para nosotros como familia y para España como país".

Sus comienzos en el arte

Según ha contado el actor en AISGE, no siempre quiso dedicarse a la interpretación: "Mi primera vocación tenía que ver con el dibujo y la pintura. Mis padres me apuntaron a la Escuela de Artes Decorativas y durante muchos años tuve claro que mi futuro pasaba por ahí. Pero la llegada a España también me llevó a encontrarme con la televisión, que hasta ese momento no me había interesado. En la adolescencia empecé a ir al cine todas las semanas a una sala de sesión continua. Allí tuve mis primeros encuentros platónicos con historias que me hacían soñar".

Su interés surgió realmente gracias a un amigo en la adolescencia: "Empecé a ir al teatro con 15 años, gracias a un amigo que quería ser actor. No teníamos ni un duro, pero él se sabía un truco: le pedía al jefe de sala que nos dejaran entrar si quedaban butacas vacías. Nos hicimos amigos de varios actores que estaban trabajando continuamente. Lo que hacían encima del escenario me parecía inalcanzable, pero ellos hablaban de estudiar… y yo pensé: '¡Ah, que esto se estudia!' [ríe]. Así acabé en Leyton. De una manera natural y fluida, empecé a acercarme al oficio. ¿Expectativas? Subirme a un escenario era mi único deseo. Y se cumplió con creces".

Sus películas y series más conocidas

El actor debutó en El laberinto griego, y desde entonces se le ha visto en otras películas de la gran pantalla como Morirás en Chafarinas, Más que amor, frenesí, Cascabel, Segunda piel, Entre las piernas, Muertos comunes, Síndrome, Real, la película, Las locuras de Don Quijote, Mujeres en el parque, Call Tv...

En series, por otro lado, a Javier Albalá se le ha podido ver en aclamadas ficciones como Raquel busca su sitio, Abogados, SMS, Cuéntame cómo pasó, Pelotas, Parot y Amar es para siempre.

La inestabilidad del actor le llegó entre 2010 y 2020, por lo que se centró en la docencia, una vocación que le encanta, tal y como contó en AISGE: "A nivel técnico, la docencia me ha posibilitado compartir herramientas que fui tomando de distintos maestros y haciendo mías. Al enseñarlas, necesitas ser sencillo, y gracias a esa depuración he podido comprenderlas y utilizarlas mejor. Los alumnos han sido mis maestros: si no entienden algo, es que no lo estoy haciendo bien, así que necesito destilar y elaborar más. En ese proceso aprendo muchísimo".

Un grave accidente rodando

No todo ha sido fácil para Albalá. De hecho, sufrió un accidente en el rodaje de Síndrome: "Era una secuencia en la que tenía que perseguir a otro personaje con una navaja y me corté la femoral accidentalmente. Estuve a punto de desangrarme. Para mí fue tomar conciencia de que la vida se puede acabar en un parpadeo".

Por suerte fue atendido rápidamente: "Es necesario recordar que estoy vivo porque el sistema sanitario funcionó a la perfección. Un equipo del SAMUR me fue a buscar, me cosieron allí mismo, me llevaron a un hospital donde había gente muy preparada que me hizo una primera operación que me salvó la vida… y luego otras dos más. Además de la vida, también me salvaron la pierna".

Aquello le hizo reflexionar también sobre su profesión: "Hay unos límites sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en un rodaje. La pasión a veces te juega malas pasadas, y conviene recordar que lo que sucede en la ficción debe ser mentira. Por mucho que puedas meterte en un personaje, nuestro trabajo no tiene que ser real, debe ser verosímil. Hay que estar muy vivo, en todos los sentidos".