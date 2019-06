Quitan la licencia de médico a una joven que llevaba 4 años ejerciendo por sus posados en las redes

El Consejo Médico de Birmania ha revocado la licencia de médico de Nang Mwe San, una joven profesional birmana que llevaba ejerciendo la profesión. Sus posados en las redes sociales no han gustado a los miembros del consejo. "El juramento hipocrático no menciona la forma de vestir y no prohíbe que las médicas lleven bikini", denuncia ella.

Nang Mwe San, una joven médica birmana, ha denunciado que sus posados en las redes sociales han provocado que el Consejo Médico de Birmania le retire la licencia. La joven, que llevaba 4 años ejerciendo la profesión, decidió dar un giro y dedicarse a algo que siempre le había llamado la atención: ser modelo.

"Realmente me entristece y disgusta porque aún quiero trabajar como médica en el futuro y trabajé mucho e invertí mucho tiempo para conseguir la licenciatura. Voy a tratar de conseguir mi licencia de nuevo", explica la modelo de 29 años. Vive con sus padres en el centro de Rangún, la principal ciudad del país.

Tal y como cuenta Antena 3 Noticias, Nang Mwe San decidió emprender una carrera como modelo, incluyendo anuncios de televisión y portadas de revistas. Sin embargo, en el país, cuyos habitantes son en su mayoría budistas, ven estos posados excesivamente provocativos. "Mi ídolo es Kim Kardashian y me siento segura para ser yo misma. No me gustan otros miembros de la familia Kardashian, solo admiro a Kim porque fue la primera, así que me gustaría ser la primera médica que es también una modelo sexy", cuenta Nang Mwe San.

"El juramento hipocrático no menciona la forma de vestir y no prohíbe que las médicas lleven bikini. Además, la decisión del Consejo Médico no me reconoce como una modelo ni como una artista, e incluso me acusan de comportarme de una forma problemática", cuenta la joven en la carta que ha publicado en su Facebook para denunciar la situación.

"Ella está retando a toda la sociedad birmana al hacer dos cosas diferentes, ser una médica y una modelo sexy. Eso ha creado un espacio para que todos nosotros debatamos sobre como construir una sociedad progresista en una cultura democrática", explica Thinzar Shunlei Yi, una activista y presentadora birmana.