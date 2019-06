Kim Kardashian muestra cómo maquilla sus piernas para ocultar la psoriasis

Desde que en 2016 saliera a la luz que Kim Kardashian sufre psoriasis, la celebrity ha mostrado en las redes sociales como le afecta la enfermedad, por ejemplo en la cara.

Ahora, la mujer de Kanye West ha enseñado cómo se maquilla las piernas para disimular la inflamación en la piel y las rojeces. Kim utiliza los productos de su línea de maquillaje KKWbeauty, en concreto una base de maquillaje corporal, un polvo y un iluminador.

Como se puede observar en el vídeo, la celebridad cubre por completo las manchas que la psoriasis le deja en el cuerpo.

This video is the Body Makeup. This is what I use most often. I don’t always like my legs to have shimmer on them. I use this when I want to enhance my skin tone or cover my psoriasis. I bruise easily and have veins and this has been my secret for over a decade #kkwbeauty pic.twitter.com/uEdscX33nu