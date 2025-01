¿Reconciliación? Rosalía y Jeremy Allen White, pillados de nuevo juntos para esta cita romántica

Plan de cine y palomitas.

Así fue la primera cita de Rosalía y Jeremy Allen White, y si no fue la primera, al menos fue la primera que se hizo pública. Corría octubre de 2023 y poco después salían a la luz sus fotos paseando de la mano.

No cabía duda: Rosalía y Jeremy Allen White eran más que amigos, una relación que nunca hicieron pública, pero que tampoco escondieron ante las cámaras y los paparazzi. En julio del año pasado hacían su primera aparición juntos en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de París y solo un mes después saltaban las alarmas sobre una ruptura. Él besaba a la actriz Molly Gordon en plena calle y, después, silencio absoluto. Ni Rosalía ni Jeremy volvieron a ser vistos juntos.

Hasta ahora. Deux Moi, una cuenta francesa (y anónima) de Instagram que publica informaciones sobre famosos, ha destapado que un testigo ha visto a Rosalía y Jeremy juntos en el cine en Los Ángeles esta misma semana. Así, la intérprete de Motomami y el protagonista de The Bear parecen haber recreado su primera cita. La película que eligieron fue La Habitación de Al Lado, de Pedro Almodóvar, con el que la catalana hizo sus pinitos en el cine en Dolor y Gloria.

Si se han dado una segunda oportunidad o simplemente se trata de un reencuentro entre amigos es, de momento, un misterio. Hasta ahora todo son opiniones y cotilleos. "Yo no creo que hayan vuelto. Yo creo que sencillamente ella debe estar aburrida en Los Ángeles y ha dicho: ¿qué hago? Y como todos hemos hecho alguna vez, quedas con un ex ligue con quien la historia tampoco ha sido muy traumática ni ha habido una conmoción emocional, te distraes un rato, miras una película, quedas para cenar, seguramente hicieron el amor y te vas a dormir feliz", opinaba Marta Montaner, del podcast Que No Surti d'Aquí de Catalunya Radio.