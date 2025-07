Rosalía responde a las críticas sobre su silencio sobre Palestina: "Creo que el señalamieto debería direccionarse hacia arriba"

En los últimos días Rosalía ha sido duramente criticada en redes sociales por no haberse posicionado activamente en el conflicto entre Israel y Palestina, concretamente mostrando su rechazo hacia el genocidio del pueblo palestino. Las redes se han estado llenando de detractores y defensores de la artista, sobre todo después de que el diseñador Miguel Adrover se negase a trabajar con ella al no haber apoyado públicamente a Palestina.

Sin embargo, el día 30 de julio la artista decidió publicar un comunicado en sus historias de Instagram para parar la ola de hateque se le estaba viniendo encima. Sus palabras han generado todo tipo de reacciones: para algunos una explicación más que suficiente, pero para otros demasiado "tibia".

Rosalía se pronuncia

La artista comenzó su declaración compartiendo su "tristeza" por todo lo que se había dicho de ella en los últimos días, y asumiendo que todo lo que iba a decir sería "incompleto e imperfecto" por más que lo escribiese "con la mejor intención".

Además, señaló que el hecho de que no se hubiera posicionado de la forma que se esperaba no quería decir que no condene lo que está ocurriendo en Palestina, ccon más de 60.000 víctimas y cerca de 146.000 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

La cantante compartió su posicionamiento y puso el foco de atención en "quienes deciden y tienen poder de acción", apuntando que "avergonzarnos los unos a los otros" no es la mejor manera de luchar por la libertad de Palestina.

Aunque Rosalía trató de defenderse, también confesó que, aunque "siempre trate de hacer 'lo correcto'", no siempre lo conseguirá, aunque aseguró que en el proceso trata de "aprender y mejorar". Por último, reconoció la insuficiencia de este comunicado y quiso transmitir su agradecimiento a todas las personas que trabajan para ayudar en esta causa.

Opiniones divididas

Como ocurre en muchas ocasiones, la recepción del público ante este tipo de comunicados nunca es de agrado de todos. Esto mismo le ha ocurrido a Rosalía, quien ha sido nuevamente criticada por no asumir el "poder" que tiene como personalidad pública desde su plataforma y querer ponerse al mismo nivel de influencia que tienen las personas de a pie.

Por otro lado, ha habido una gran mayoría de usuarios que ha apoyado a la catalana, apuntando incluso que ya había subido una publicación de UNICEF a sus stories de Instagram hace aproximadamente dos años, en la que se hablaba explícitamente sobre los ataques de Israel y las muertes de niños palestinos. Además, muchos han criticado el doble rasero de algunas personas al atacar tan duramente a Rosalía, pues no les exigen lo mismo a otras personas públicas que tienen aún más repercusión que ella.