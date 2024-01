Rigoberta Bandini se sincera sobre su retirada temporal: "Se me nubló la vista y todo perdió sentido"

Rigoberta Bandini se quemó —laboralmente— en 2022 por el éxito de Ay mamá. Su paso por el Benidorm Fest y la larga gira que vino después la agotaron y se vio obligada a anunciar a finales de año que se tomaba un descanso. "Me retiro un rato largo", fueron sus palabras.

Su agenda para 2023 se vació, lo que no quiso decir que dejara de trabajar, sino que no quería obligaciones y compondría y crearía en sus ratos libres. En los últimos meses, ha sacado un par de colaboraciones con Julieta Venegas (Qué más da) y Pipiolas (La Niña Bonita).

La artista catalana empieza 2024 más animada y está preparando su segundo disco de estudio, como ha confesado en El País: "Tendrá colores un poco diferentes. Me he liado, creo que va a ser un álbum largo, tengo como 45 temas, aunque pocos producidos. Quiero jugar con mi voz y no cantar siempre de la misma manera", aclarando que aún no hay fecha de estreno.

El año sabático le ha venido genial y lo ha aprovechado para "componer mucho, leer, ver a sus amigos, cuidar de mi hijo o cocinar espaguetis". Precisamente, su pequeño Nico fue uno de los motivos por los que se tomó un largo descanso: "Lo hice por mi hijo y por mí. El ritmo de la gira era muy frenético y coincidió con su crianza".

Eso sí, también lo hizo por ella: "Empecé a entrar en una inercia que no me gustaba. De repente, se me nubló la vista y todo perdió sentido. Me dije que tenía que parar, porque sentí que el burnout estaba a la vuelta de la esquina".

"Tal vez tuve que decir que no a más cosas. Soy ingenua en esto, y bastante natural, y me lancé con cada titular sin pensármelo mucho. Es lo que más me ha hecho sufrir. Si pudiera volver atrás, hay entrevistas que no hubiera aceptado. Por eso paré. Fue una manera de decir: 'Me retiro, no me toquéis más los huevos. Ahora voy a decir que no a todo'", ha confesado Paula Ribó, su nombre real.

Su nominación a los Goya por 'Te estoy amando locamente'

Rigoberta está nominada a Mejor canción en los Goya por el tema Yo solo quiero amor de la película Te estoy amando locamente: "Siempre he visto los Goya por la tele y me parece muy emocionante estar allí".

La catalana aceptó formar parte del proyecto porque se sintió muy identificada con los derechos LGTB porque ella tampoco fue libre de joven al ir a un colegio de monjas: "Vengo de un entorno que no me educó en la libertad sexual. Fui a una escuela de monjas, donde me enseñaron muchas cosas, pero no eso. Yo no podía ser quien quería ser, ¿sabes? Mis padres siempre me apoyaron, pero sentí que no era lo que ellos hubieran querido que fuera".

Además, ha defendido que no es una 'pija', como muchas personas creen, explicando que "toda su vida ha vivido de alquiler", al igual que sus padres: "Por cuatro detalles se me quiso encasillar".

