La presentadora Tania Llasera: su vínculo con Gran Bretaña, los nombres de sus dos hijos y su matrimonio

Tania Llasera es una comunicadora y presentadora de televisión muy conocida por su paso por distintos espacios, programas y cadenas. Desde que comenzara a trabajar en El intermedio su rostro se volvió cada vez más conocido.

Entre los formatos más famosos en los que ha trabajado se encuentran nombres como Mira quién mira, La Voz, La Voz Kids y Fama ¡a bailar!, entre muchos otros que la han hecho siempre brillar por su carisma y su sonrisa permanente.

Por otro lado, la presentadora ha escrito tres libros de distintas temáticas: La Vida a Mordiscos, El Sexo Sentido y Mujer Tenía que Ser.

Pero Llasera tiene una vida privada de la que también se ha hablado mucho. La comunicadora es muy transparente con su faceta más personal, por lo que ha estado muchas veces en el foco.

Un origen entre dos culturas

La natural de Bilbao es hija de madre británica, pero ella nació y creció en Bilbao, pues su padre es vasco. No obstante, se educó en un colegio americano y estudió Dirección y Producción de Documentales Antropológicos en Gran Bretaña. La vasca también recibió formación en Bellas Artes y Medios de la Información.

Su vínculo con Gran Bretaña le hizo iniciar una carrera en los medios de comunicación españoles Llasera trabajó en productoras de dicho país, como Shine Productions, October Films, entre otras, y en canales como BBC y Chanel 4.

Su vida en familia

En cuanto a su vida privada, Tania Llasera está casada desde 2012 con Gonzalo Villar. Cuando la pareja cumplió diez años de casados, la presentadora quiso dedicarle sus mejores palabras a su marido a través de redes sociales: "Feliz aniversario, amor mío. Eres el hombre de mi vida y un gran compañero de viaje. Y aunque no tengas Instagram te lo digo en vivo luego. Te quiero".

Además, habló del lado más íntimo de su relación: "Diez años después y el día de nuestro aniversario solo nos vimos un momento para tomar un café en el desayuno. Y no pasa nada. Yo tenía trabajo presentando un evento de Google y no le vi por la noche. Lo importante no es el día del aniversario. Lo importante es que nos queremos, nos valoramos y nos respetamos después de diez años casados y casi catorce juntos"

Con Villar decidió ampliar la familia en 2016. La comunicadora llamó a su hijo José Bowie, nombre por el que recibió multitud de criticas. Un año después nació su segunda hija, a la que llamó Lucía.

Hace un tiempo Llasera reveló para la revista Semana que durante la pandemia por Covid quiso volver a ser madre: "En el confinamiento busqué un tercer bebé, pero no se dio, y gracias a Dios, porque me di cuenta que ya me cuesta criar a los dos hijos que tengo".

Precisamente el confinamiento fue un momento muy duro para la presentadora, y de ello habló con la revista: "Yo la pandemia la terminé llorando delante de mis hijos para que vieran que mamá no podía más y también era importante para mi marido, que estaba ahí delante", declaró.

Sobre su vida familiar la comunicado ha expuesto muchos detalles como la forma en la que ella y su marido ejercen la paternidad. "Nos encanta pasear solos cuando podemos, cuando hay ayuda en casa y cuidan a los niños, y yo le pido muchísimas veces que o apechuga o vamos a tener que recalibrar. Y siempre estamos recalibrando la pareja. Ahora te toca ir al súper a ti, ahora la educación... Y no pasa nada. Es un equipo. Somos dos", dijo para la revista Semana.

Su salud mental

Tania Llasera siempre ha sido muy transparente con todo lo que ocurre en su vida, y por ello en 2023 hizo públicas las consecuencias que había sufrido por padecer mucho estrés.

Cabe recordar que la presentadora estaba concursando en MasterChef Celebrity, pro lo que publicó unas impactantes fotografías de los síntomas físicos que se le habían presentado.

"Las 3 primeras fotos son lo que realmente ocurre después del estrés real y agotamiento total de pasar por 6 semanas jugando a cocinar en el programa de cocina más duro que conozco(ojo que no cambiaría nada). Intentar pasar en la repesca casi me mata de los nervios: realmente quería entrar de nuevo a toda costa", reflexionó en redes sociales.