Así es la vida de Andrés Pajares a los 84 años, casado con una mujer 30 años menor que él

Andrés Pajares es uno de los rostros más conocidos del cine español: actor, director, guionista, humorista y director teatral, además de colaborador de televisión.

Es una de las figuras más reconocidas de la pantalla nacional, pasando por el cine con éxitos como Los extremeños se tocan, Los bingueros y El currante, entre muchos otros.

En televisión Pajares ha destacado por producciones como ¡Ay Señor, señor! y Tío Willy, y siempre ha estado vinculado al humor en todas sus formas.

Pero desde hace unos años, Andrés Pajares pasa su vida más alejado del foco mediático. Actualmente tiene una vida más familiar, y a sus 84 años disfruta de su privacidad.

Una vida junto a Juani Gil

Pajares está casado con Juana Gil. una mujer 30 años menor que él a la que conoció cuando ella trabajó como su secretaria. La pareja se conoció 2016, y desde entonces comparten su vida.

Juana Gil y Andrés Pajares en 2020 | GTRES

De hecho, decidieron pasar por el altar en 2019. Se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia secreta, y solo estuvieron presentes los novios y los dos testigos. Uno de ellos fue el periodista Moisés Rodríguez, amigo del actor.

"Para que nadie piense mal de Juani, nos casamos en régimen de separación de bienes. Fue ella quien lo decidió, cosa que le honra. Yo dispondré después en mi testamento lo que me de la gana", explicó el intérprete tras casarse para ¡Hola!.

"Firmar unos papeles es un mero formulismo, no te hacen querer más a tu pareja pero te sirven por si nos sucede algo a cualquiera de los dos. No quiero que Juani se quede desatendida si me voy de este mundo", confesó.

Con ella se le capta paseando por los alrededores de Madrid, la zona donde él vive él. Además, ha podido superar los problemas de salud física y mental que sufrió en el pasado.

El cómico también comparte su vida con su gran familia, sus hijos Mari Cielo y Eva Pajares y Andrés Burguera.