El lado más personal de Melani Olivares: su sexualidad, sus tres hijos y el aborto que sufrió

Aunque cuenta con una gran trayectoria a sus espaldas, muchos la conocen por Paz, personaje de la serie Aída. Un papel que con su dulzura y carisma no tardaría en conquistar las televisiones de toda España. Melani Olivares formará parte de nuevo de este elenco con el regreso de la serie en su formato en la gran pantalla, que apunta que tendrá su estreno en 2025 con Paco León como director.

Precisamente, Melani Olivares está ahora en Pasapalabra. No obstante, más allá de su trabajo delante de la cámara, ¿qué se sabe de la actriz? Ahondamos en su lado más personal.

El día que Melani Olivares habló sin tapujos sobre su sexualidad

La actriz ha sido clara sobre su sexualidad. De hecho, lo ha hecho en diversas ocasiones. Fue en 2021, en Sálvame Deluxe, cuando Olivares se abrió por primera vez desvelando su bisexualidad.

Asimismo, Melani contó cómo vivía las relaciones a través del poliamor. En aquel momento ella confesó que estaba conociendo a un chico y una chica."Ellos a su vez también están con otras personas y yo no siento celos, las relaciones convencionales son muy aburridas", desvelaba.

Melani y su decisión más complicada

Fue una de las decisiones más difíciles que tomó Melani. Todo ocurrió en momentos previos a su viaje a Etiopía, cuando lo tenía todo planeado para recoger a Martina, su hija adoptiva. Sin embargo, se enteró de que estaba embarazada. Por ello, la actriz optó por continuar con el proceso de adopción e interrumpir su embarazo.

Fue en La Roca programa presentado por Nurica Roca, con motivo de la promoción de su libro Momento Re, Olivares contó que se quedó "embarazada de alguien que no sabía de quién era". Una noticia de la cual fue más consciente a poco antes de viajar a Etiopía para adoptar a su hija Martina.

"La decisión que tomé a partir de eso es algo sobre lo que se puede abrir debate", detalló. Una elección con la que Melani explicó cuál era su situación. "Yo tenía a mi hija que iba el martes a buscarla y me pregunté qué hacía yo con lo otro. Mi bebé era ella, y era allí donde yo quería ir".

Martina, Manuela y Lucho: los pilares de su vida

La actriz de 51 años, a pesar de sus trabajos delante de los focos, no le han evitado compatibilizar sus proyectos con la maternidad. Es sabido que tiene tres primogénitos: Martina, quien cumplió la mayoría de edad el pasado mes de octubre, Manuela de 11 años y el menor Lucho que tiene 6.

En 2007, Martina llegó a su vida a través de la adopción. Más tarde, vino Manuela, fruto de la relación con Javier Rojas. Ya en 2016, cuando la actriz se casó con Gorka González tuvo a su tercer hijo un año más tarde. Finalmente, la pareja se separó en agosto de 2018.

¿Cuál ha sido la clave de la crianza de sus hijos? La actriz aclaró en Te crío mucho programa conducido por Julia Varela, que lo hace "con mucha fe y sobre todo con la ayuda también de una persona que he tenido en casa por las noches".

La actriz contó bajo su experiencia como concibió ese vínculo con Martina, quien llegó a su vida a través de la adopción. "El apego con Martina ha sido algo en lo que he tenido que poner mucho más porque no venía dado. Aunque yo hiciera piel con piel desde el primer momento. Pero fueron tres meses que ella no estuvo conmigo", expresó.