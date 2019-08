Rihanna se ha desnundado por dentro y por fuera para la nueva edición de Vanity Fair. Mientras la vemos posar provocativamente frente al objetivo de Annie Leibovitz y bajo el estilismo de Jessica Diehl, podemos ver a la de Barbados completamente desnuda estirada boca abajo en la cama una habitación, vestida de rojo apoyada sobre una barra de bar o rodeada de fans durante su estancia en La Habana (Cuba), donde se ha realizado el reportaje.

Pero frente a esta provocación física durante la entrevista se muestra sincera y nada amenazante, según explica Lisa Robinson en su artículo para Vanity Fair.

Además de hablar sobre la paliza que le dio su ex Chris Brown hace 6 años, hecho que le ha perdonado y que dice que "cuidará de él hasta el día de su muerte"; también explica que la imagen que tienen de ella se aleja bastante de la realidad: "Si te soy sincera, últimamente he estado pensando en lo aburrida que soy", explica la de Barbados, "Cuando tengo tiempo para mí veo la televisión. Solía ver NCIS y CSI hasta que encontré The First 48".

Otra anécdota que explica durante la entrevista es cómo consigue guardar la línea sin privarse de comer: "Esta semana he ido todos los días al gimnasio porque no estoy dispuesta a sacrificar la comida", afirma RiRi demostrando que es una mujer de carne y hueso como otra cualquiera.