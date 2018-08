Rihanna le pide 100 millones de dólares al primer ministro holandés en un tuit

Rihanna no ha dudado en usar su cuenta de Twitter , en la que suma 87 millones de seguidores , para pedirle al primer ministro holandés, Mark Rutte, nada menos que 100 millones de dólares, unos 87 millones de euros, por una muy buena causa.

El mensaje de la cantante iba dirigido al primer ministro holandés, Mark Rutte, y a la titular de Ayuda al Desarrollo, Sigrid Kaag, que no ha tardado en responderle.

En él leemos cómo Rihanna pide colaboración para la educación de niños sin recursos: “Sé que Holanda quiere mostrar su apoyo a la educación a escala mundial desde febrero, y me encantaría lograrlo ahora. ¿Donarían 100 millones de dólares a Global Partnership for Education, durante el festival organizado por Global Citizen el próximo 29 de septiembre? ¡Gracias!”. Así, ni corta ni perezosa, Riri enarbolaba la bandera de la ayuda humanitaria para darle un futuro mejor a los niños que no tienen acceso a la educación:

Pero su demanda no cayó en saco roto, y la ministra holandesa de Ayuda al Desarrollo, Sigrid Kaag, no tardó en responderle: “Hola Rihanna. Lo que dices es música para nuestros oídos. Holanda apoya la educación, y lo hará público en Nueva York el mes que viene. Espero verte allí. Echa un vistazo también a nuestra nueva política sobre la importancia de la educación”.

Claro que no le pide un número de cuenta al que hacer la transferencia, pero a cambio adjunta un link en el que se recoge el plan previsto por su gobierno para responder “a los retos y oportunidades internacionales en interés de los Países Bajos”.