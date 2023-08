Scooter Braun, el mánager de las estrellas, se queda solo: Ariana Grande y Demi Lovato también rompen con él

Cualquier fan de Taylor Swift conoce el nombre de Scooter Braun. El mánager de las estrellas compró en 2019 la discográfica Big Machine Records que había trabajado con la cantante durante el lanzamiento de sus seis primeros álbumes.

La estadounidense perdió todos los derechos sobre estos temas y el detalle más impactante de esta venta es que a ella no le dejaron comprar sus discos. Fue a juicio contra Braun para recuperar el reconocimiento de su música y la Justicia le permitió regrabar dichos álbumes.

Qué pasó entre Scooter Braun y Taylor Swift

Hasta el momento, Taylor ha regrabado y lanzado tres de estos —Fearless, Speak Now y Red— y está a la espera del estreno de otros tres —Taylor Swift, 1989 y Reputation—.

Scooter Braun se convirtió en el enemigo principal de los swifties. No solo le quitó su discografía, sino que durante años estuvo detrás de grandes campañas de odio contra ella, como la famosa entrega de premios MTV Video Music Awards 2009 en la que Kanye West se subió al escenario a decir que la intérprete de Lover no se merecía ganar.

Han pasado cinco años desde la compra de Big Machine Records, pero todo apunta a que este mánager ha sido salpicado por una nueva polémica todavía no conocida. En los últimos días, Ariana Grande y Demi Lovato —tenían lazos profesionales con él— han roto sus respectivos contratos, según Billboard.

Ariana Grande y Demi Lovato se despiden de Scooter Braun

La intérprete de Problem llevaba trabajando con Scooter desde 2013, año en el que lanzó su álbum debut Yours Truly. Esta semana se cumplen diez años del lanzamiento de este disco y la cantante ha preparado un proyecto en directo para celebrarlo.

Durante estos años, Ariana y Braun han estado juntos para el estreno de seis discos.

Por su parte, Demi Lovato entró en su agencia en 2019 y ha colaborado en dos álbumes (Dancing with the devil... the art of starting over y Holy fuck).

En ninguno de los casos se sabe el motivo de estas decisiones. Pero hay un tercer artista en vías de abandonar al mánager y es Justin Bieber. Varios medios estadounidenses apuntan a que el canadiense se encuentra buscando una nueva agencia de representación para poder dejar atrás también a Braun.

Scooter sigue manteniendo una agenda bastante completa, ya que cuenta con estrellas como Carly Rae Jepsen, David Guetta, Usher o Black Eyed Peas.