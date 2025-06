El significado de 'You're Beautiful', de James Blunt, que no tiene nada que ver con lo que parece

En 2004, James Blunt lanzó You're Beautiful, el tema que definió su carrera y lo convirtió en un fenómeno global. Dos décadas después, sigue siendo su canción más reconocida, aunque su historia poco tiene que ver con el amor romántico que muchos le atribuyen.

El single formó parte de su álbum debut, Back to Bedlam, y rápidamente escaló en las listas de éxitos. Alcanzó el número uno en Reino Unido, Estados Unidos y otros países, vendió más de seis millones de copias y fue nominado a tres premios Grammy. Su videoclip, grabado en Mallorca, mostraba a Blunt quitándose la ropa bajo la nieve antes de saltar desde un acantilado, una imagen que muchos aún recuerdan. Acumula más de 850 millones de reproducciones.

Con el tiempo, el artista ha compartido abiertamente el origen de la canción, muy diferente a la historia romántica que el público imaginaba al escucharla. "Se trata de mí acechando a la novia de otra persona en el metro mientras estoy drogado", explicó hace un par de años en The John Bishop Show (ITV). También contó en The Guardian que la mujer era su ex pareja, a la que se cruzó por casualidad mientras ella iba acompañada de su nueva pareja. "Nuestras miradas se cruzaron, pero pasamos de largo y me fui a casa".

A pesar de este curioso y algo perturbador trasfondo, Blunt no se molesta por la interpretación romántica generalizada. "La gente la pone en sus bodas, lo cual es bonito", dijo con ironía.

Así lo recordaba también estos días el británico por el vigésimo aniversario del tema. "Hoy hace 20 años lancé la canción que me compró esta casa. Quiero decir, ¿quién habría pensado que una canción sobre estar drogado como un cometa acosando a la novia de otra persona resonaría tanto? Vosotros, chicos, sois hermosos", decía en un vídeo de Tiktok que han visto 11 millones de personas.

A día de hoy, You’re Beautiful sigue siendo una de las baladas más escuchadas de los 2000, con más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Un éxito indiscutible, aunque su letra esconda una historia menos idealizada de lo que muchos creen.