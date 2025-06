"Sacó una bolsita de droga y la tiró en la mesa": el incómodo momento que vivió Lucas por el aspecto de su nariz

Aunque ha intentado llevarlo de la mejor manera, a Lucas se le hace cuesta arriba lidiar con los daños colaterales de sus problemas de nariz, una deformación que sufrió a raíz de un mal postoperatorio. "Yo me he hecho una cosa estética en la nariz y ha sido culpa mía, porque no respeté lo que me decía el médico, me decía que no me quitara las venda y me las quité", contaba en sus redes sociales en febrero de este año.

Consciente de la responsabilidad que tenía, buscó soluciones para tratarse. Una nueva intervención solventaría la deformidad, pero antes de la cirugía la nariz debe sanar. No será hasta octubre cuando pueda volver a pasar por quirófano. Mientras, al artista no le queda otra que aguantar la mala fe de los que se ríen y hacen bromas con el aspecto de su nariz.

El momento más desagradable lo vivió un viernes cuando recogía a su hijo del colegio, tal y como ha relatado para Cope. "Yo los viernes recojo a mi hijo del colegio. Y voy, me pido un sándwich y tal... Había dos en la barra que iban un poco ya calentitos. Me ven y me dicen 'oye tío, tú tienes pinta de que te guste... Sin conocerme da nada. Yo le sigo el rollo en plan 'qué pasa, lo estáis pasando bien'. Y se me acerca uno a la mesa y no se le ocurre al tipo... Sacó una bolsita de droga, o lo que sea, y la tiró encima de la mesa'", cuenta.

No tardó en reaccionar. "Cogí, lo aparté del tirón de la mesa, y mira, yo no sabía ni qué hacer... Me levanté y el tipo 'joder, parecías más simpático en la tele'. Tú imagínate cómo estaba yo, en plan '¿le rompo la cara?'", recordaba.