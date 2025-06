Quién es Ignacio Batallán, la pareja de Melody y padre de su hijo Cairo

"Prometiste que el público iba a estar orgulloso de haberte elegido y lo has cumplido con creces 😊 🥹 Tu mayor premio, el cariño y apoyo de la gente. ¿A qué si? . Contigo hasta el fin del mundo 😻" .

Es el mensaje escrito porIgnacio Batallán, pareja de Melody, el pasado 26 de mayo en Instagram. El entrenador personal, poco dado a dejarse ver con su chica en redes sociales, quiso mostrarle su apoyo el día de la rueda de prensa convocada por la cantante para valorar su paso por Eurovisión.

El argentino ha sido su gran apoyo en este periplo eurovisivo en el que Melody ha atravesado "un camino de espinas y rosas", como al que se refiere en Esa Diva, la canción con la que quedó de 24 en Basilea.

Batallán apareció el día de la rueda de prensa y también la noche de Eurovisión cuando mostró todo su apoyo a su chica saltándose la discreción habitual del pareja, que apenas se deja ver en público y mucho menos en redes sociales.

"Yo he elegido cantar, pero mi pareja, no, y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no", explicaba la cantante sobre la completa desconexión mediática de su chico, algo con lo que ella está de acuerdo pues también se ha mostrado siempre celosa de su vida sentimental.

Lo que entrenar ha unido...

Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, Melody y Batallán se conocieron en 2021, pocos meses después de que la sevillana rompiese con su anterior pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel. El prestigioso centro de entrenamiento, fisioterapia y nutrición que él dirige en Fuengirola fue el escenario en el que nació el amor, entre entrenamiento y entrenamiento. Y es que Nacho, como es conocido, es un reconocido preparador físico que, además de a la artista, entrena a deportistas de élite como el tenista Davidovich o el futbolista venezolano Robertico, y también ha sido preparador físico de la selección española de baloncesto.

El deporte es la “pasión” y el “modo de vida” de Nacho Batallán, de 41 años, cuyo portentoso físico le hizo ganarse el apodo de Hércules, razón por la que también ha trabajado como modelo. Comenzó su carrera deportiva como jugador profesional de voleibol en su país, Argentina, hasta que en la temporada 2008-2009 fichó por el AD Voleibol Almendralejo y logró el ascenso del equipo a la categoría superior y se proclamó campeón absoluto de la Primera División.

Después fichó por el el Multicaja Fabregas Sport de Zaragoza hasta que en septiembre de 2013 se convirtió en jugador y entrenador del Club Voleibol Fuengirola. Desde hace unos años, también es presidente de este club, que es una referencia en la vida deportiva de la ciudad malagueña y de la provincia.

Entregado al pequeño Cairo

El 15 de febrero de 2024, Melody comunicó el nacimiento de su primer hijo, Cairo: "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón".

Siete meses antes, la cantante había anunciado en sus redes sociales la feliz noticia de su embarazo y fueron muchos los que se preguntaron quién era el padre de ese niño pues poco o nada se sabía del rumbo de su vida sentimental.

La nueva familia —a la que también hay que sumar a la hija que el entrenador tiene de una anterior relación— vive en Málaga, en una bonita casa con piscina y jardín, el cuartel general al que Melody, en estos meses de campaña eurovisiva, vuelve en cuanto puede para estar con su niño. Nacho, ayudado por los padres de la cantante, ha asumido el cuidado del bebé hasta que acabe este frenético capítulo profesional de ‘la diva’.

Justo antes de sumirse en la agitada agenda que implica la carrera a Eurovisión —el 17 de mayo en Basilea—, la pareja celebró en Marbella el primer cumpleaños de hijo con una bonita fiesta. Esta es la primera vez que se ha fotografiado juntos a Melody y Batallán. Fue una exclusiva de la revista Semana, y en las imágenes se puede ver a la pareja cómplice, cariñosa y muy feliz.