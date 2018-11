El tierno vídeo de Mariah Carey enseñando a sus hijos a cantar 'All I Want For Christmas Is You'

Llega la Navidad y con ella el clásico de los clásicos: ' All I Want For Christmas ', el tema de Mariah Carey que ahora también cantan sus hijos.

Parece que los hijos de Mariah Carey han heredado el talento de su madre.

La ganadora de cinco Premios Grammy ha publicado en su cuenta de Instagram un tierno vídeo en el que podemos verla junto a sus hijos, enseñándoles a entonar su clásico 'All I Want For Christmas is You'. Moroccan y Monroe, sus mellizos, siguen atentos las instrucciones de su madre y dan énfasis a las segundas voces, los coros de la canción.

"Roc & Roe han estado practicando las voces de fondo para 'All I Want For Christmas Is You", escribió la cantante. "¡Vamos a hacerlo paso a paso, estamos muy entusiasmado! ¡Es nuestro primer vídeo haciendo esto! ¡Es festivo, vamos!", decía.

Sin duda, la familia tiene un espíritu navideño de lo más contagioso. ¡Dan ganas de ponerse un gorro de Santa Claus, igual que los hijos de Carey!

Esta no es la primera vez que Mariah le ha dado a sus fans la oportunidad de ver de cerca su relación con sus hijos. El año pasado, estrella invitó a su hija al escenario para cantar 'Always Be My Baby'.