Todo lo que han contado Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche de su hija Laia

El 14 de julio de 2023 Cristina Pedroche yDabiz Muñoz dieron la bienvenida a su hija Laia. Después de ocho años casados, y tras muchas preguntas al respecto, la presentadora y el chef decidieron dar el paso de ampliar la familia.

La noticia del nacimiento la compartieron a través de sus redes sociales al publicar una bonita foto de las manos de los tres junto a un cariñoso mensaje de bienvenida. "Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz", apuntaron los padres emocionados.

Esa imagen es la única imagen publicada por la pareja de su hija, ya que tanto Cristina como David tienen claro que quieren respetar su anonimato y no mostrar su rostro hasta que ella sea mayor de edad y pueda decidir por sí misma.

Lo que sí han hecho en este tiempo ha sido hablar de la pequeña, de la que han contado detalles como a quién se parece o por qué lleva primero el apellido de la madre. Recogemos todo lo que ha dicho la pareja desde el nacimiento de la pequeña.

Los ojos de Cristina Pedroche

Fue en el programa de Joaquín, El Novato, en el que Cristina Pedroche respondió a una de las preguntas más repetidas desde el nacimiento de la pequeña. ¿A quién se parece Laia?

La presentadora aseguró en la charla que no hay una respuesta clara en líneas generales. Al parecer, cuando nació, "era clavada" a su padre por "su piel blanquísima, los ojos y la mirada" pero con el tiempo ha ido cambiando. "En fotos es más como él y en persona a mí", explicó la presentadora, que afirma tener dos cosas en común con la pequeña: "Me parezco en los ojos y en las ganas de vivir, pero yo era mucho más morena que Laia”.

El orden de los apellidos

El día que nació Laia conocimos el orden en que sus padres quisieron ponerle los apellidos y fue en el programa de Joaquín cuando Pedroche entró a explicar por qué decidieron poner el de la madre primero. "Me gustaba 'Laia Pedroche' porque Muñoz hay muchos", explicó al exfutbolista sobre esta decisión

Lactancia hasta que ella quiera

Hace tiempo que Laia dejó de alimentarse exclusivamente de leche. Ya ha empezado a introducir otros alimentos pero no ha dejado la leche materna.

Cristina Pedroche, que al nacer Laia no tenía claro hasta cuándo prolongaría la lactancia, asegura que ahora no tiene prisa en este sentido. “Cuando estaba embarazada pensaba que daría teta solo unos meses. Al primer mes ya decía que mínimo seis meses, a los dos meses que un año y ahora ya no digo nada jajaja. Que sea lo que ella quiera”, escribió en noviembre en Instagram.

La cuestión es que el tiempo le irá dando las respuestas que necesite y su madre, Domi Navas, el apoyo necesario en los días de dudas y de miedos.

Purés de Dabiz Muñoz y BLW

Hace meses empezó a comer purés que le prepara su cocinero particular: su padre Dabiz Muñoz.

"Tengo varias cosas pensadas para darle [cuando empiece esta eetapa]. Hay una máquina japonesa que se llama oko, que cocina los alimentos a una presión diferente y esto hace que se conserven mejor los nutrientes, sobre todo para hacer purés", explicó en el programa de Sonsoles Ónega en noviembre.

Ahora come purés y también, sólidos. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han apostado por el Baby-led Weaning (BLW) —alimentación complementaria autorregulada— y dejan a Laia cierta autonomía. "Laia se tira a la comida desde hace mucho, ya casi se sienta sola, y coordina casi mejor que yo cómo llevarse la comida ala boca, así que estaba más que preparada para empezar a comer", contó la presentadora a través de Stories, asegurando que tomar esta decisión le generó ciertas dudas aunque defiende que es una buena opción.

"Los bebés muy listos y saben gestionar muy bien la comida. Yo también tengo mucho miedo (sigo con la psicóloga tratando los miedos) pero sabía que era mejor para ella así que me inforné bien, hice los cursos y empezaos. Llevamos casi dos semanas y la evolución es increíble.