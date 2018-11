El truco de Eva González para padres primerizos

El hijo de Eva González , la presentadora de La Voz , está aprendido a gatear. Como ella misma cuenta, todavía no tiene mucha práctica, pero la ex Miss España tiene un truco para que su hijo aprenda a más velocidad.

El hijo de Eva González y Cayetano Rivera está empezando a gatear y, aunque es un gran avance para el crío, los "gateos" tienen sus inconvenientes. La ropa del pequeño termina ensuciándose y, según la zona en la que se encuentre, puede sufrir un resbalón o no.

Así, hay productos especiales que pueden ayudar (sobretodo a los papás) a hacer más llevadera esta etapa de aprendizaje del bebé. Eva González ha querido compartir con sus seguidores de Instagram este descubrimiento y ha escrito en uno de sus stories: "Mamis y Papis del mundo con bebés gateadores, acabo de descubrir un peto que es una maravilla pura, Cayetano no se ensucia su ropa y además no se resbala, que el pobre no domina aún bien la técnica".

Parece que este peto asegura que el bebé no se resbale con tanta facilidad y, de paso, no se ensucia la ropa.