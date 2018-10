Twitter se burla de Arévalo tras escribirle este mensaje a Jennifer Lopez

El humorista Arévalo se ha llevado un buen disgusto cuando ha visto la reacción de algunos twitteros tras escribirle un mensaje de admiración a Jennifer Lopez . La cantante ha publicado un vídeo de su nuevo tema con Bad Bunny y Arévalo no ha dudado en decirle que le encanta y que él es "muy reconocido por su humor" . Algo que ha desatado el cachondeo en esta red social.

Jennifer Lopez tiene millones de seguidores en las redes sociales, entre ellos el humorista Arévalo. El abulense quiso mostrar su admiración ante un vídeo publicado por Jennifer Lopez en el que enseña un adelanto de su nuevo tema con Bad Bunny.

"Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial", escribía compartiendo el vídeo de la artista.

Jennifer Lopez no se ha pronunciado al respecto pero sí lo han hecho muchos usuarios que han encontrado muy divertido el mensaje de Arévalo.

¡A por ella, tigre! — Alex Fidalgo (@Alex_Fidalgo) 19 de octubre de 2018

Díselo en gangoso, que si no, no te va a reconocer. — Alice (@Comunase) 19 de octubre de 2018

Deja de hacer el baboso, anda. Que a la Jenny le importa 4 mierdas lo que seas tú. — YoApoyoALosBBFF🚒 (AlOtroLadoDelMuro) (@_ju1_) 20 de octubre de 2018

Pero pon signos de puntuación, Arévalo, coño, que se va a ahogar leyéndolo — María de la OMG! 🏳️‍🌈 (@menchubasquero) 20 de octubre de 2018

Cuando confundes twitter con tinder — Javi alvarez (@javialvarez90) 19 de octubre de 2018

A ver si sale una colaboración guapa ahí — Napoleon Dainamait👻👹 (@NapoDainamait) 19 de octubre de 2018

Pero parece que al humorista no le han hecho ninguna gracia estos comentarios y al final